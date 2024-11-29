"Лянкяран" проиграл "Орду"

Сегодня стартовал IV тур в группе B Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, единственный матч дня прошел в Лянкяране.

Местная команда во второй игре дома сыграла с "Орду". Лучше игравшие гости одержали убедительную победу с разницей в 37 очков.

Отметим, что в стартовом матче тура "Нахчыван" победил на выезде "Абшерон" со счетом 72:68. 30 ноября "Сабах" примет НТД, "Губа" сыграет с "Сумгайытом". 1 декабря тур завершится двумя матчами. В этот день "Серхедчи" встретится с "Нефтчи", а "Гянджа" - с "Шеки".

Азербайджанская баскетбольная лига

IV тур

29 ноября

14:00. "Лянкяран" - "Орду" - 55:92 (13:29, 20:16, 9:28, 13:19)

Лянкяранский ОСК

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