"Лянкяран" проиграл "Орду"

Сегодня стартовал IV тур в группе B Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, единственный матч дня прошел в Лянкяране.

Местная команда во второй игре дома сыграла с "Орду". Лучше игравшие гости одержали убедительную победу с разницей в 37 очков.

Отметим, что в стартовом матче тура "Нахчыван" победил на выезде "Абшерон" со счетом 72:68. 30 ноября "Сабах" примет НТД, "Губа" сыграет с "Сумгайытом". 1 декабря тур завершится двумя матчами. В этот день "Серхедчи" встретится с "Нефтчи", а "Гянджа" - с "Шеки".

Азербайджанская баскетбольная лига
IV тур
29 ноября
14:00. "Лянкяран" - "Орду" - 55:92 (13:29, 20:16, 9:28, 13:19)
Лянкяранский ОСК

Группа В

1

Орду

4

3

1

360-301

7

2

Гянджа

3

3

0

262-198

6

3

Лянкяран

4

2

2

309-334

6

4

Шеки

3

2

1

275-248

5

5

Губа

3

0

3

226-266

3

6

Сумгайыт

3

0

3

212-297

3