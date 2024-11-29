"Лянкяран" проиграл "Орду"
Сегодня стартовал IV тур в группе B Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает İdman.biz, единственный матч дня прошел в Лянкяране.
Местная команда во второй игре дома сыграла с "Орду". Лучше игравшие гости одержали убедительную победу с разницей в 37 очков.
Отметим, что в стартовом матче тура "Нахчыван" победил на выезде "Абшерон" со счетом 72:68. 30 ноября "Сабах" примет НТД, "Губа" сыграет с "Сумгайытом". 1 декабря тур завершится двумя матчами. В этот день "Серхедчи" встретится с "Нефтчи", а "Гянджа" - с "Шеки".
Азербайджанская баскетбольная лига
IV тур
29 ноября
14:00. "Лянкяран" - "Орду" - 55:92 (13:29, 20:16, 9:28, 13:19)
Лянкяранский ОСК
Группа В
|
1
|
Орду
|
4
|
3
|
1
|
360-301
|
7
|
2
|
Гянджа
|
3
|
3
|
0
|
262-198
|
6
|
3
|
Лянкяран
|
4
|
2
|
2
|
309-334
|
6
|
4
|
Шеки
|
3
|
2
|
1
|
275-248
|
5
|
5
|
Губа
|
3
|
0
|
3
|
226-266
|
3
|
6
|
Сумгайыт
|
3
|
0
|
3
|
212-297
|
3
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