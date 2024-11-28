Транзитный потенциал Нахчывана имеет ключевое значение для региона - ИНТЕРВЬЮ
Транзитный потенциал Нахчывана имеет большое значение.
Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики, временно исполняющий обязанности министра Рахид Алекперов.
"Нахчыван имеет благоприятную географию для транзитных грузоперевозок. Перевозка транзитных грузов осуществляется по нескольким направлениям. Развитие транзитного потенциала находится в центре постоянного внимания государства. Транзитный потенциал Нахчывана имеет большое значение. Разрабатываются концепции для его развития, создаются возможности для логистических центров, а также инфраструктурных проектов в рамках этого потенциала", - сказал он.
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