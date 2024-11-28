Тандем лузеров провоцирует Азербайджан: ответ будет сокрушительным

Автор: Акпер Гасанов

Буквально на днях, на откровенно провластном армянском телеграм-канале "Баграмян 26" появилась запись о буднях учащихся расположенного в Дилижане военно-спортивного лицея имени Монте Мелконяна. В сюжете показывалось, как будущие армянские офицеры повышают свою физическую и боевую подготовку. Все это происходило в то самое время, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян, сбрив бороду и накатавшись вдоволь на велосипеде, пытался изображать из себя "голубя мира".

Подобная попытка выдать себя за того, кем он в реальности не является, была смешна априори. Но после сюжета, где идет реклама учащихся кузницы армянских военных кадров, носящей имя террориста Монте Мелконяна, все стало совсем уж дико и тошнотворно-цинично. Как видим, в Армении не только изменения в Конституцию, где содержатся четкие территориальные претензии к Азербайджану, вносить не хотят. Там еще и продолжают героизировать международного террориста, которые убивал азербайджанцев на азербайджанской земле в ходе Первой Карабахской Войны.

Это - очередное звено в длинной цепи фактов, свидетельствующих о том, что Армения активно готовится к новой войне с Азербайджаном. Новым звеном в этой цепи стало движения военных колонн ВС Армении к границе с Азербайджаном. В социальных сетях уже активно "гуляет" соответствующая запись. Ознакомившись с которой понимаешь, что это была явно не обычная ротация. Это была реальная подготовка к будущей "маленькой, победоносной войне", о которой так мечтают в Ереване и в Париже.

Ровно также Армения вела себя перед осуществлением провокации летом 2020 года в товузском направлении армяно-азербайджанской границы. Позже, уже в конце сентября 2020 год, Армения активно готовилась к куда более массированной провокации. Она перешла к ней, в очередной раз начав обстрел мирного азербайджанского населения в ночь с 26 на 27 сентября 2020 года. В Ереване и Париже явно рассчитывали на то, что ответа на эту провокацию не будет.

Они просчитались. Ответ Азербайджана был шокирующим для Армении и ее кураторов, главным из которых была и остается макроновская Франция. Да, Азербайджан преподал урок всем, нанеся удар "Железным кулаком" по армяно-французским планам. Мы помним, как часто Эммануэль Макрон названивал Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в ходе 44-дневной. Француз не гнушался ничего, вплоть до тиражирования фейков армянской пропаганды.

Он в упор "не видел" того, что на стороне Армении воюют наемники из Сирии и Ливана. Он поощрил премьер-министра Армении Никола Пашиняна на ракетные удары по мирным азербайджанским городам, включая Гянджу. В их результате погибли и получили ранения сотни азербайджанских стариков, женщин, детей. Официальный Париж, готовый совать свой нос в любые конфликты в мире в поисках дивидендов от роли "миротворца", так и не осудил эти преступления пашиняновской Армении.

Наоборот, макроновская Франция попыталась перевернуть суть и итоги армяно-азербайджанского конфликта с ног на голову, начав кампанию очернения нашей страны за победу над армянской оккупационной армией. Мы помним позорное, но бесполезное решение Сената Франции, который сразу после окончания 44-дневной войны решил признать "независимость" мифического "арцаха".

Эта резолюция изначально не стоила бумаги, на которой была отпечатана, но окончательно она обрела чисто гигиенические свойства после того, как в Карабахском экономическом регионе нашей страны была проведена однодневная антитеррористическая операция. В ее результате полностью и окончательно были восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана.

Это было окончательное фиаско армяно-французского тандема. Дуэт Пашинян-Макрон впал в уныние. Тем более, что ожидаемо провалились попытки добиться осуждения Азербайджана в Совете Безопасности ООН, резолюции которого сама Армения так и не исполнила. После такого позора в Ереване и Париже и начали готовиться к военному реваншу. Тем более, что Азербайджан отверг попытки Франции играть роль "посредника" в процессе оформления новых реалий.

Видя все это, Франция усилила политическую, финансовую и военную поддержку Армении. Как сообщали отечественные СМИ, в Армению были доставлены современные французские 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR и их комплектующие части, а также противотанковые ракетные комплексы и ракеты типа "воздух-воздух".

В частности, речь шла о том, что в Армению уже доставлен один дивизион САУ CAESAR (12 штук). Помимо этого, армянская армия получила в свое распоряжение десятки ракет R511 и R530 класса "воздух-воздух", 30 противотанковых ракет ERYX, десятки гранатометов немецкого производства DM32 (известны также как "бункерфауст"), а также противотанковых систем "Панцерфауст 3".

Помимо этого, Армения активно закупает оружие у Индии и других стран. Военные бюджет Армении растет. Информационная подготовка к новой войне идет полным ходом. Плюс, мы же видим, что у Пашиняна и Макрона схожие проблемы - у них обоих крайне низкий рейтинг. Вон, около двух третей французов (63%) высказались за отставку президента Эмманюэля Макрона.

По данным опроса, большинство французов считают, что если правительству будет вынесен вотум недоверия, то ответственность за это должен нести Макрон. Такого мнения придерживаются 53% опрошенных. Что до Армении, то еще в 2022 году Пашинян осознал, что "потерял улицу", у него нет и реальной политической опоры, его единственная опора - силовики, и в особенности полиция. Об этом заявил политтехнолог Виген Акопян.

А политолог Ерванд Бозоян сетует на то, что ни с точки зрения территории, ни с точки зрения численности населения у Армении нет ресурса для ведения этой вечной войны. При этом в том, что Западу необходима война и в нашем регионе, этот армянский эксперт не сомневается. Уточним лишь, что больше всего этой войны хотят Никол Пашинян и Эммануэль Макрон. В Баку все это видят и готовы дать новый, сокрушительный ответ. Проще говоря, вся ответственность за будущее развитие событий лежит на двух откровенных лузерах, что стоят у власти в Армении и во Франции.