Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Кувейта

29 ноября 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Государства Кувейт в стране Мухаммеда Фейсала Аль-Мутейри.

Как сообщили Day.Az в МИД, посол Государства Кувейт Мохаммед Фейсал Аль-Мутейри вручил копии верительных грамот министру Джейхуну Байрамову. Министр поздравил новоназначенного посла и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Было доведено до внимания, что в текущем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений с Государством Кувейт, развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества. Отмечена важность интенсификации деятельности совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Кувейт в направлении дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по различным сферам, включая экономику, торговлю, инвестиции, туризм и др.

Подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки и сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в частности ООН, Движения Неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Стороны подробно обсудили результаты COP29. Было подчеркнуто, что успешная конференция под лидерством нашей страны является важным вкладом в усилия по борьбе с изменением климата.

Посол выразил уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Кувейтом будет и впредь развиваться по восходящей линии, и отметил, что не пожалеет усилий в этом направлении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.