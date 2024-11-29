Азербайджан и Эфиопия наладят сотрудничество в области промышленных зон

29 ноября в Центре профессионального образования Агентства по развитию экономических зон (IZIA) состоялась встреча с делегацией во главе с государственным министром офиса премьер-министра Эфиопии Аклилу Тадессе.

Об этом сообщили Day.Az в IZIA.

Было отмечено, что председатель правления IZIA Сеймур Адыгезалов проинформировал делегацию о действующих в стране промышленных зонах, благоприятных инвестиционных возможностях, созданных здесь для предпринимателей, о применяемых налоговых и таможенных льготах, была продемонстрирована презентация İZİA.

На встрече были обсуждены возможности изучения опыта Азербайджана в области промышленных зон, налаживания взаимовыгодных связей в этом направлении, реализации совместных бизнес-проектов между предпринимателями двух стран.