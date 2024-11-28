https://news.day.az/world/1711313.html Роберту Кочаряну выдвинули новые обвинения Генеральная прокуратура Армении выдвинула новые обвинения против экс-президента Роберта Кочаряна и бывшего начальника Ереванского гарнизона Юрия Хачатурова. Как сообщает Day.Az, Кочаряна и Хачатурова обвиняют в превышении служебных полномочий.
Роберту Кочаряну выдвинули новые обвинения
Генеральная прокуратура Армении выдвинула новые обвинения против экс-президента Роберта Кочаряна и бывшего начальника Ереванского гарнизона Юрия Хачатурова.
Как сообщает Day.Az, Кочаряна и Хачатурова обвиняют в превышении служебных полномочий.
Уголовное дело связано с событиями 1 марта 2008 года, когда в Ереване произошли столкновения между силами безопасности и оппозиционными силами. В результате этих столкновений погибли 10 человек, а сотни получили ранения.
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