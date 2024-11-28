Роберту Кочаряну выдвинули новые обвинения

Генеральная прокуратура Армении выдвинула новые обвинения против экс-президента Роберта Кочаряна и бывшего начальника Ереванского гарнизона Юрия Хачатурова.

Как сообщает Day.Az, Кочаряна и Хачатурова обвиняют в превышении служебных полномочий.

Уголовное дело связано с событиями 1 марта 2008 года, когда в Ереване произошли столкновения между силами безопасности и оппозиционными силами. В результате этих столкновений погибли 10 человек, а сотни получили ранения.