https://news.day.az/world/1711658.html Грузинская полиция разгоняет протесты с помощью водометов - ВИДЕО В Тбилиси силовики начали разгонять акцию протеста с помощью водометов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает грузинские СМИ. По данным канала, между отдельными протестующими и полицейскими начались стычки. Силовики используют водомет "прямо со двора парламента Грузии", говорится в сообщении.
Грузинская полиция разгоняет протесты с помощью водометов - ВИДЕО
В Тбилиси силовики начали разгонять акцию протеста с помощью водометов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщают грузинские СМИ.
По данным канала, между отдельными протестующими и полицейскими начались стычки. Силовики используют водомет "прямо со двора парламента Грузии", говорится в сообщении. Некоторые собравшиеся пытались сломать ворота туда.
Протесты в Грузии начались после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству в ЕС до 2028 года. К зданию парламента Грузии вывели спецназ МВД и спецтехнику.
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