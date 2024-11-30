Грузинская полиция разгоняет протесты с помощью водометов

В Тбилиси силовики начали разгонять акцию протеста с помощью водометов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщают грузинские СМИ.

По данным канала, между отдельными протестующими и полицейскими начались стычки. Силовики используют водомет "прямо со двора парламента Грузии", говорится в сообщении. Некоторые собравшиеся пытались сломать ворота туда.

Протесты в Грузии начались после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству в ЕС до 2028 года. К зданию парламента Грузии вывели спецназ МВД и спецтехнику.