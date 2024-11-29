В Азербайджане начнёт работу новый онлайн-сервис для будущих мам

Разрабатывается модуль для онлайн-мониторинга беременности.



Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az сообщает, что новая программа начнёт функционировать в первые месяцы следующего года, и беременные женщины будут находиться под наблюдением. Это, в свою очередь, укрепит меры по защите здоровья матерей и детей.

По словам Замиры Адиловой, начальника управления по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB, в последние годы среди обратившихся в центры первичной медико-санитарной помощи, как в регионах, так и в столице, преобладают матери и дети. Исходя из этого, регулярно принимаются меры для улучшения работы женских консультационных центров.