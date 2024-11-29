https://news.day.az/society/1711388.html В Азербайджане начнёт работу новый онлайн-сервис для будущих мам - ВИДЕО - ДАТА Разрабатывается модуль для онлайн-мониторинга беременности. Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az сообщает, новая программа начнёт функционировать в первые месяцы следующего года, и беременные женщины будут находиться под наблюдением. Это, в свою очередь, укрепит меры по защите здоровья матерей и детей.
Разрабатывается модуль для онлайн-мониторинга беременности.
В Азербайджане начнёт работу новый онлайн-сервис для будущих мам - ВИДЕО - ДАТА
Разрабатывается модуль для онлайн-мониторинга беременности.
Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az сообщает, что новая программа начнёт функционировать в первые месяцы следующего года, и беременные женщины будут находиться под наблюдением. Это, в свою очередь, укрепит меры по защите здоровья матерей и детей.
По словам Замиры Адиловой, начальника управления по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB, в последние годы среди обратившихся в центры первичной медико-санитарной помощи, как в регионах, так и в столице, преобладают матери и дети. Исходя из этого, регулярно принимаются меры для улучшения работы женских консультационных центров.
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