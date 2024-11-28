В Грузии проходят акции протеста

Протестующие собираются перед зданием парламента и центральным офисом правящей партии после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить переговоры о членстве в ЕС до конца 2028 года.

Как передает Day.Az, прибывшие к центральному офису "Грузинской мечты" активисты скандируют лозунги "Рабы", "Русские", "Уходи". Сотрудники правоохранительных органов не позволяют протестующим приблизиться.

Помимо столицы, акции протеста проходят в Кутаиси и Батуми. Сообщается о задержании нескольких человек.

Лидеры оппозиции призвали население к борьбе.