https://news.day.az/world/1711355.html В Грузии проходят акции протеста - ФОТО - ВИДЕО Протестующие собираются перед зданием парламента и центральным офисом правящей партии после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить переговоры о членстве в ЕС до конца 2028 года.
В Грузии проходят акции протеста - ФОТО - ВИДЕО
Протестующие собираются перед зданием парламента и центральным офисом правящей партии после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить переговоры о членстве в ЕС до конца 2028 года.
Как передает Day.Az, прибывшие к центральному офису "Грузинской мечты" активисты скандируют лозунги "Рабы", "Русские", "Уходи". Сотрудники правоохранительных органов не позволяют протестующим приблизиться.
Помимо столицы, акции протеста проходят в Кутаиси и Батуми. Сообщается о задержании нескольких человек.
Лидеры оппозиции призвали население к борьбе.
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