https://news.day.az/economy/1711640.html На сколько выросла зарплата работников горнодобывающей промышленности? В январе-октябре этого года среднемесячная заработная плата работников горнодобывающей промышленности в Азербайджане достигла 3 572 манатов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат. Согласно информации, это на 192,2 маната (5,84%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На сколько выросла зарплата работников горнодобывающей промышленности?
В январе-октябре этого года среднемесячная заработная плата работников горнодобывающей промышленности в Азербайджане достигла 3 572 манатов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.
Согласно информации, это на 192,2 маната (5,84%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Заработная плата работников государственного сектора в этой сфере за последний год выросла на 67,1 маната, или на 3,04%, до 2 270,3 маната.
Среднемесячная заработная плата работников частного сектора в этом секторе выросла на 249,7 маната, или на 6,23%, до 4 254,8 маната.
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