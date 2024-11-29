На сколько выросла зарплата работников горнодобывающей промышленности?

В январе-октябре этого года среднемесячная заработная плата работников горнодобывающей промышленности в Азербайджане достигла 3 572 манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, это на 192,2 маната (5,84%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заработная плата работников государственного сектора в этой сфере за последний год выросла на 67,1 маната, или на 3,04%, до 2 270,3 маната.

Среднемесячная заработная плата работников частного сектора в этом секторе выросла на 249,7 маната, или на 6,23%, до 4 254,8 маната.