Американское СМИ осветили последствия колониального прошлого Франции и других стран

Известный политолог и журналист, основатель и генеральный директор Центра дипломатии Дона Грасиа Рэйчел Авраам в своей статье под заголовком "Климатическое правосудие - важное условие для колонизированных регионов", опубликованной на новостном сайте Ассоциации внешней политики, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, написала об экологических последствиях колониальной политики Франции и других европейских государств.

Как сообщает Day.Az, ссылаясь на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана, статья поднимает важные вопросы, касающиеся воздействия колониализма на климатические изменения. В частности, сообщается, что впервые за более чем тридцать лет своего существования Межправительственная организация по вопросам изменения климата упомянула термин "колониализм" в своем отчете за 2022 год. В статье также подчеркивается, что ведущие ученые в области климатологии признают колониализм как фактор климатического кризиса как в прошлом, так и в настоящем. Автор акцентирует внимание на том, что экологическая справедливость невозможна без устранения ущерба, нанесенного колонизацией.

Рэйчел Авраам также делится личными впечатлениями от посещения освобожденного от оккупации Карабаха, где она стала свидетелем последствий экологической катастрофы, созданной армянами. Она описала загрязненные реки без рыб, вырубленные леса, сожжённые сельскохозяйственные угодья, разрушенные и окружённые заминированными участками дома, а также грунтовые дороги с выбоинами. Автор отмечает, что Карабах, когда-то славившийся своей прекрасной экосистемой, после тридцатилетней армянской оккупации был охарактеризован как "Хиросима Кавказа". В статье также подчеркивается, что сейчас Азербайджан активно восстанавливает Карабах, превращая его в "зеленую" зону.

Полностью со статьей можно ознакомится по ссылке https://foreignpolicyblogs.com/2024/11/25/climate-justice-an-imperative-for-colonized-regions/