В Баку найдено тело одной из долгожительниц страны

На горячую линию МЧС "112" поступило сообщение о том, что на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе Баку за закрытой дверью квартиры в беспомощном состоянии осталась женщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, для оказания помощи на место оперативно прибыли спасатели Бакинского регионального центра МЧС.

Специалисты вскрыли дверь квартиры, расположенной на третьем этаже девятиэтажного дома. Внутри было найдено тело Ахмедовой Нубар Майыл гызы, 1915 года рождения.

Недавно сообщалось, что в Баку было найдено тело молодой девушки в съемной квартире.