В Баку прошел вечер анимационных фильмов для взрослых

Анимация для взрослых сейчас крайне популярна, каждый год выходят новые интересные проекты, которые поднимают планку качества и разнообразия с проработанными историями, саундтреком. Совершенно точно можно сказать, что мы живём в золотой век мультфильмов для взрослых.

В CineMastercard Azərbaycan прошел вечер анимационных фильмов для взрослых, организованный Союзом кинематографистов Азербайджана, сообщает Day.Az.

На вечере были показаны анимационные фильмы Фирангиз Гурбановой "Сеанс", Эльчина Хами Ахундова "Зеркало", Арифа Магеррамова "Черноголовка", Вахида Талыбова "Дразнить", "Мечты.., мечты...", Шамиля Наджафзаде "Посвящение", Масуда Панахи "Нарушение тишины".

Авторы картин рассказали зрителям о работе над ними, особенностях анимационных фильмов для взрослых.