"Я рад, что меня номинировали на премию Ференца Пушкаша".

Как сообщает İdman.biz, алжирский футболист "Карабаха" Яссин Бензия прокомментировал Report.az выдвижение своей кандидатуры на премию Ференца Пушкаша, учрежденную ФИФА.

30-летний полузащитник надеется, что его впечатляющий гол в товарищеском матче сборной Южной Африки в марте этого года станет лучшим:

"Да, я горжусь и надеюсь на победу. Если я выиграю, это будет здорово. Это особенно относится к тем, кто поддерживает меня в Алжире и Азербайджане".

Отметим, что матч завершился со счетом 3:3. Бензия стал автором дубля (22-я и 70-я минуты) в матче.