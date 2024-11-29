https://news.day.az/sport/1711619.html "Я рад, что меня номинировали на премию Ференца Пушкаша" - футболист "Карабаха" "Я рад, что меня номинировали на премию Ференца Пушкаша". Как сообщает İdman.biz, алжирский футболист "Карабаха" Яссин Бензия прокомментировал Report.az выдвижение своей кандидатуры на премию Ференца Пушкаша, учрежденную ФИФА.
"Я рад, что меня номинировали на премию Ференца Пушкаша" - футболист "Карабаха"
"Я рад, что меня номинировали на премию Ференца Пушкаша".
Как сообщает İdman.biz, алжирский футболист "Карабаха" Яссин Бензия прокомментировал Report.az выдвижение своей кандидатуры на премию Ференца Пушкаша, учрежденную ФИФА.
30-летний полузащитник надеется, что его впечатляющий гол в товарищеском матче сборной Южной Африки в марте этого года станет лучшим:
"Да, я горжусь и надеюсь на победу. Если я выиграю, это будет здорово. Это особенно относится к тем, кто поддерживает меня в Алжире и Азербайджане".
Отметим, что матч завершился со счетом 3:3. Бензия стал автором дубля (22-я и 70-я минуты) в матче.
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