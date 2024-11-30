Азербайджан – почетный гость 21-й книжной выставки в Анкаре

В турецкой столице в пятницу, 29 ноября открылась 21-я Анкарская книжная выставка-ярмарка, почетным гостем которой был избран Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии выставки в центре ATO Congresium приняли участие представители издательств, писатели, критики, сотрудники библиотек, государственных учреждений - словом, все те, кто формирует и активно поддерживает современный литературный процесс.

Самым представительным на выставке стал Национальный стенд Азербайджана, созданный усилиями Культурного центра нашей страны при посольстве республики в Турции.

"Международным почетным гостем" праздника книги организационный комитет выставки объявил директора Центра Ататюрка в Азербайджане, академика Низами Джафарова.

Церемония официального открытия выставки началась с выступления танцевального коллектива Культурного центра Азербайджана.

Посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов дал высокую оценку организации выставки, призвав к максимальной популяризации чтения, в особенности, среди молодежи. "Книга и школа - понятия, лежащие в основе становления каждого человека. Вклад книги в развитие детей и подростков столь же значим, как и труд родителей", - сказал он.

Дипломат выразил надежду на то, что 21-я книжная выставка в Анкаре внесет весомый вклад в информирование общественности братской страны о богатой культуре, истории и сегодняшнем дне Азербайджана.

Глава дипмиссии также указал на значимость организации выставочных мероприятий для сближения тюркских народов.

Выступивший далее Н. Джафаров акцентировал внимание на богатстве наследия тюркских народов, указав, что в отличие от многих других наций и народов, тюрки во все периоды обладали особой культурной многогранностью. "Неслучайно, что целый ряд именитых мыслителей, ученых, поэтов и писателей-тюрков творил сразу на нескольких языках", - подчеркнул академик.

Он выразил удовлетворение интересом турецкой молодежи к книге: "Отрадно, что большая часть посетителей сегодняшней выставки - дети и подростки", - сказал директор Центра Ататюрка в Азербайджане.

Заместитель министра культуры Турции Батухан Мумджу приветствовал гостей книжной выставки, подчеркнул особую значимость Азербайджана для каждого из жителей его страны.

Он призвал к популяризации чтения среди молодежи. "Для каждого общества особо важно увлечь ребенка чтением, научить любить и ценить книги и знания", - сказал Б. Мумджу.

Участники церемонии разрезали ленту, символизирующую открытие Национального стенда Азербайджана, созданного при поддержке Министерства культуры нашей страны.

Посетителям стенда представлена возможность ознакомиться с публикациями ведущих изданий Азербайджана на тему истории, этапов развития государственности, культуры республики.

В рамках десятидневной выставки на Национальном стенде Азербайджана планируются к проведению многочисленные мероприятия, в том числе презентация переводов произведений Низами Гянджеви и Мухаммеда Физули на турецкий язык, что стало возможным благодаря усилиям Культурного центра Азербайджана.

Широкое участие Азербайджана в 21-й Анкарской книжной выставке-ярмарке - очередная успешная инициатива Центров культуры Азербайджана, поддержанная Министерством культуры страны в целях пропаганды наследия республики в мире.

Организаторы выставки, которая продлится до 8 декабря, прогнозируют посещение не менее 500 тыс. ценителей книги со всей Турции.