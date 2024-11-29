https://news.day.az/hitech/1711587.html В Азербайджане ликвидированы два интернет-провайдера ООО "Enginet" и "Extranet" ликвидируются в результате присоединения к ООО "Uninet".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету "Vergilər" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.
В Азербайджане ликвидированы два интернет-провайдера
ООО "Enginet" и "Extranet" ликвидируются в результате присоединения к ООО "Uninet".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету "Vergilər" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.
Компания "Uninet" объявила о своей реорганизации после присоединения к ней ООО "Enginet" и ООО "Extranet", став правопреемником указанных юридических лиц.
Отмечается, что ООО "Uninet" было зарегистрировано государством в 2009 году. Законным представителем компании с уставным капиталом в 1 100 010 манатов является Ильгар Шамиль оглы Нахмедов.
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