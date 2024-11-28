В Азербайджане обновят автобусный парк пяти междугородних маршрутов

С 1 декабря на пяти междугородних маршрутах Азербайджана вступят в силу новшества. Рейсы по направлениям Баку - Барда, Баку - Мингячевир, Баку - Тертер, Баку - Загатала и Баку - "Сыныг Кёрпю" (погранично-пропускной пункт в Газахском районе на границе с Грузией), будут выполняться на новых современных автобусах марки Neoplan компании BakuBus.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, автобусы будут отправляться с Бакинского международного автовокзального комплекса. В ведомстве подчеркнули, что обновление парка междугородных автобусов и улучшение доступности общественного транспорта продолжают оставаться приоритетными задачами.

Отметим, что в целях повышения качества услуг, безопасности и комфорта, регулярно проводится мониторинг автобусного парка по всей стране, а маршруты выставляются на конкурс, где выигрывают перевозчики, обладающие более современными транспортными средствами.