Оператор и полицейские пострадали у здания парламента в Тбилиси - ВИДЕО
Оператор телеканала "ТВ Пирвели" Нико Кокая получил травмы в результате потасовки на митинге у здания парламента Грузии в Тбилиси.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в эфире телеканала.
По предварительной информации, Кокая надышался слезоточивым газом и травмировал голову, ему оказывают первую медицинскую помощь.
Кроме того, на митинге пострадали трое полицейских, отмечается на сайте МВД Грузии.
"В их сторону были брошены различные предметы, в результате чего трое сотрудников МВД получили ранения. Двое из них переведены в медицинское учреждение", - говорится в заявлении ведомства.
В МВД добавили, что полиция применила специальные средства.
Вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия "Грузинская мечта" приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении в сообщество.
В Тбилиси протестующие собрались около парламента страны, администрации президента и главного офиса партии "Грузинская мечта". Они заблокировали проспект Руставели, там дежурит спецназ. Сообщалось о нескольких задержаниях.
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