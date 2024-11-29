Болезнь 18-го века заражает канадцев

В северном Саскачеване (Канада) зафиксировали всплеск заболеваемости цингой, от которой, как считалось, страдали моряки в XVIII веке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о росте случаев заболевания сообщило издание Daily Star.

Отмечается, что на этой неделе в канадской провинции выявили 27 заболевших. В качестве причины заболевания называется критический недостаток витамина C.

"Витамин С поступает из множества различных источников пищи, но если вы не получаете эти источники пищи, организм не может делать то, что ему нужно", - рассказал доктор Джефф Ирвин.

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