https://news.day.az/world/1711352.html Ливан обвинил Израиль в нарушении соглашения о перемирии Израильские ВС несколько раз нарушили соглашение о прекращении огня в Ливане. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы ливанской армии, размещенном в X.
Ливан обвинил Израиль в нарушении соглашения о перемирии
Израильские ВС несколько раз нарушили соглашение о прекращении огня в Ливане.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы ливанской армии, размещенном в X.
"27 и 28 ноября 2024 года израильский противник несколько раз пренебрег соглашением [о перемирии], нарушив [границы] воздушного пространства [Ливана] и нанеся удары по ливанским территориям различными видами оружия", - отмечается в тексте.
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