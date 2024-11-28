Ливан обвинил Израиль в нарушении соглашения о перемирии

Израильские ВС несколько раз нарушили соглашение о прекращении огня в Ливане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы ливанской армии, размещенном в X.

"27 и 28 ноября 2024 года израильский противник несколько раз пренебрег соглашением [о перемирии], нарушив [границы] воздушного пространства [Ливана] и нанеся удары по ливанским территориям различными видами оружия", - отмечается в тексте.