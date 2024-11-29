Нетаньяху предупредил о готовности к войне

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находиться в готовности к "полномасштабной войне", которую еврейское государство начнет в случае срыва перемирия в Ливане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в интервью 14-му каналу израильского телевидения.

"Я приказал ЦАХАЛ подготовиться к полномасштабной войне в Ливане в случае срыва перемирия. Если будет нарушено соглашение [о прекращении огня], мы перейдем к полномасштабной войне", - сказал глава правительства.

Утром 27 ноября вступило в силу соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном. Президент США Джо Байден объявил, что договоренности между еврейским государством и шиитской организацией "Хезболла" предусматривают восстановление ливанской армией и силами госбезопасности контроля над территорией республики в течение 60 дней. После этого израильская армия будет постепенно выведена из Ливана.