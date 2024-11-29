В Британии решили сократить вооруженные силы

В Великобритании приняли решение о сокращении вооруженных сил, минобороны откажется от десятков вертолетов и четырех крупных боевых кораблей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил глава оборонного ведомства королевства Джон Хили, передает The National Interest.

"Их работа сделана. Теперь мы должны смотреть в будущее", - отметил он.

Хили заверил, что никто не будет уволен - персонал будет передислоцирован или переобучен.

По оценкам министерства обороны Великобритании, сокращения позволят сэкономить до $190 млн в течение следующих двух лет и $630 млн в течение пяти лет.

"Сокращения вызывают обеспокоенность относительно возможностей британских вооруженных сил и их способности взять на себя ведущую роль в обороне Европы <...> Cуществует тонкий баланс между достаточным сокращением и чрезмерным сокращением", - пишет издание.

В ведомстве уточнили, что цель плана состоит в том, чтобы сохранить деньги в рамках бюджета и перераспределить средства на другие цели.

23 ноября газета The Financial Times писала, что британские ВС не обладают ни численностью, ни стойкостью, ни внутренней слаженностью для ведения продолжительной интенсивной войны. У страны нет и системы противоракетной обороны, что ставит под удар ее критическую инфраструктуру, отмечает издание. Кроме того, флоту не хватает эсминцев и подводных лодок для защиты своих флагманов, добавила FT.