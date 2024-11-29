"Азербайджанская премьер-лига выше по уровню"

Назим Мамедзаде, выступавший за "Гробиню", представителя высшей лиги Латвии по футболу, и уже покинувший эту команду, сделал заявление сайту Sportal.az.

Как сообщаетİdman.biz, он рассказал о расставании в Латвии и уровне чемпионата:

"Я уже покинул "Гробиню". Так как в последних турах я был травмирован. А в команде мне сказали играть в плей-офф. Однако я не согласился. Потому что не хотел усугублять свою травму. Именно поэтому я не остался. Даже если бы "Гробиня" предложила новый контракт, мне не очень хотелось там оставаться. Игра в чемпионате Латвии, легионерская жизнь дала мне очень многое. Собственно, это был мой первый сезон, когда я постоянно выступал в основном составе высшей лиги, играл стабильно. Я только положительно оцениваю свою карьеру в Латвии. Я получил хороший опыт. Что касается предложений, то у меня их нет ни от одного клуба Латвии".

Мамедзаде также сравнил лиги Азербайджана и Латвии:

"Я думаю, что Премьер-чемпионат Азербайджана - это лига более высокого уровня. Потому что в финансовом отношении наши клубы превосходят их. Наши команды могут привлечь больше качественных легионеров. Но несмотря на это, в обеих лигах есть борьба. В чемпионате Латвии тоже непросто играть, постоянно борешься, играешь против сильных команд".