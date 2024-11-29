В США полицейские выстрелили в женщину с двухмесячным ребенком

В США полицейские выстрелили в женщину с ребенком на руках, которая замахнулась на них ножом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел в городе Индепенденс, штат Миссури, в одной из квартир жилого комплекса Oval Spring, где проживала пара с двухмесячным ребенком. Туда правоохранители приехали, отреагировав на сообщение, оставленное бабушкой девочки, которая перед случившимся поссорилась с ее матерью, дело между невесткой и свекровью дошло до рукоприкладства.

Судя по видео, снятому нагрудной камерой одного из полицейских, они застали мать сидящей в гардеробной с младенцем на руках. Она отказалась выйти оттуда и разговаривать с офицерами. В течение 11 минут стражи порядка пытались вести переговоры, которые закончились тем, что женщина вышла из гардеробной, схватила большой кухонный нож и сделала замах в сторону полицейского.

В этот момент двое стражей порядка нажали на курок. В результате стрельбы 34-летняя Мария Пайк и ее дочь Дестиния получили несовместимые с жизнью ранения. На время расследования оба причастных к инциденту офицера временно отстранены от службы.