ЦАХАЛ заявил о нарушения перемирия со стороны "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нескольких случаях нарушений соглашения о прекращении огня в Ливане шиитской организацией "Хезболлах".

"За последние сутки было выявлено несколько подозрительных действий со стороны террористической организации "Хезболлах", которые представляли угрозу, являясь нарушением условий соглашения о прекращении огня", - говорится в заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, "солдаты ЦАХАЛ идентифицировали двух террористов, прибывших на известный террористический объект, который использовался для запуска десятков снарядов в сторону Израиля за последний месяц", после чего "ВВС Израиля нанесли удар по террористам", указали в пресс-службе.

Кроме того, "в последние часы солдаты ЦАХАЛа предпринимали действия, чтобы предотвратить продвижение дополнительных групп террористов на юг Ливана", добавили в ведомстве.

Ранее в четверг пресс-служба проинформировала о выявлении израильскими военными "террористической активности" на складе ракет "Хезболлах" на юге Ливана, после чего по этому объекту был нанесен удар с воздуха. Это была первая атака ВВС на цель шиитской организации на ливанской территории, о которой сообщила армия после начала перемирия между сторонами. Кроме того, военные уведомили, что открывали огонь по ряду подозрительных лиц, которые проезжали на автомобилях в ряд районов Южного Ливана, нарушая условия прекращения огня.

Утром 27 ноября вступило в силу соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном. Президент США Джо Байден объявил, что договоренности между еврейским государством и "Хезболлах" предусматривают восстановление ливанской армией и силами госбезопасности контроля над территорией республики в течение 60 дней. После этого израильская армия будет постепенно выведена из Ливана.