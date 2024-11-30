В Австралии зафиксировали крупнейшую за последние годы вспышку коклюша

Крупнейшая за последние годы вспышка коклюша зафиксирована в Южной Австралии и Квинсленде.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает вещательная корпорация ABC.

По ее информации, в Южной Австралии число зарегистрированных случаев достигло 1 349. Последняя волна в этом штате пришлась на 2016 год, когда было зарегистрировано около 1900 случаев.

В Квинсленде же наблюдается самая масштабная вспышка коклюша за всю историю - с начала года зафиксировано примерно 12 500 случаев болезни, что почти в 23 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Коклюш - острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Его основным симптомом являются сильные приступы кашля.