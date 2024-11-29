https://news.day.az/politics/1711572.html Муниципалитеты в Азербайджане смогут получать гранты Муниципалитеты в Азербайджане смогут получать гранты. Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О грантах", которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Муниципалитеты в Азербайджане смогут получать гранты
Муниципалитеты в Азербайджане смогут получать гранты.
Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О грантах", которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Согласно поправке, изменения подготовлены в целях создания и регулирования правовых основ предоставления грантов муниципалитетам с целью увеличения их доступа к финансовым ресурсам.
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.
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