Сборная Азербайджана против России

Женская сборная Азербайджана по футболу сегодня проводит свой очередной матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда проверяет свои силы в товарищеском матче.

Сборная встречается на выезде с Россией. Встреча проходит в рамках тренировочного сбора, организованного в Сочи, Россия. Матч пройдет на Олимпийском стадионе Фишт и начался в 18:00 по бакинскому времени.

Отметим, что второй товарищеский матч сборной Азербайджана против России состоится 2 декабря.

Товарищеская игра

28 ноября

18:00. Россия - Азербайджан - 1:0

Гол: Марина Федорова (6)

Главный судья: Нодира Мирзоева (Таджикистан)

Россия: 12. Наталья Силина, 5. Ксения Джиникашвили, 10. Надежда Смирнова (к), 11. Кристина Комиссарова, 13. Медея Жаркова, 15. Наталья Морозова, 17. Марина Федорова, 18. Алина Лихота, 20. Кира Петухова, 22. Валерия Хохлова, 25. Юлия Плешкова

Запасные игроки: 1. Виолетта Исайкина, 21. Юлия Гриченко, 2. Валентина Смирнова, 3. Снежана Ястребинская, 4. Елизавета Семенова, 7. Глафира Жукова, 8. Кристина Петкус, 9. Наталья Машина, 14. Татьяна Петрова, 16. Азалия Залмиева, 19. Яна Свистунова, 23. Даяна Кишмахова

Главный тренер: Юрий Красножан

Азербайджан: 1. Айтадж Шарифова, 2. Диана Мамедова, 3. Жаля Махсимова, 4. Нигяр Мирзалиева, 5. Айшан Ахмедова, 7. Мане Моллаева, 9. Севиндж Джафарзаде (к), 10. Кристина Бакарандзе, 11. Вусала Сейфеддинова, 18. Алина Дорофеева, 6. Фидан Джафарова

Запасные игроки: 12. Гюнай Исмайлова, 8. Фирангиз Теймурова, 13. Айшан Саламзаде, 14. Джошгуна Алиева, 15. Камилла Мамедова, 16. Севиндж Фаттазаде, 17. Вусала Гаджиева, 19. Милана Рагимова, 20. Айсун Мурадова, 21. Айсун Алиева, 23. Фатима Захра Гусейнли

Главный тренер: Сиясет Аскеров