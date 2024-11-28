Ален Симонян как отражение абсурдности армянской дипломатии

Автор: Байрам Эльшадов

Спикер парламента Армении Ален Симонян на встрече с послом Нидерландов Марике Монрой-Винтер затронул вопрос возвращения армянских преступников, отбывающих наказание в Азербайджане. Складывается впечатление, что Симонян больше увлечен созданием иллюзии бурной дипломатической деятельности, чем реальными действиями. Его крокодильи слезы по сепаратистам-уголовникам выглядят как жалкая попытка создать информационный шум, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми сталкивается страна. И такой подход лишь дискредитирует саму армянскую сторону.

Во-первых, возникает резонный вопрос: какое отношение имеет страна тюльпанов к этому вопросу? Нидерланды - страна, находящаяся за тысячи километров от Южного Кавказа и не имеющая прямого влияния на решение оставшихся разногласий между Арменией и Азербайджаном. Зачем вовлекать в обсуждение страну, которая не является посредником в переговорах, даже не была в составе Минской группой ОБСЕ и не имеет исторического влияния в регионе? Получается, что Симонян либо по незнанию, либо по лицемерию игнорирует географические и политические реалии.

Во-вторых, Армения официально признала, что Карабах является территорией Азербайджана. А задержанные лица армянской национальности были взяты под стражу на суверенной азербайджанской территории, где они (кроме Рубена Варданяна), незаконно проживали на постоянной основе и значит де-факто являлись гражданами Азербайджана. Значит их судьба будет решаться судом в соответствии с уголовным законодательством Азербайджана. Что же касается лица без гражданства Варданяна, то он незаконно проник в Азербайджан и занимался там подрывной деятельностью. После задержания в отношении его было возбуждено уголовное дело, которое также скоро будет передано в суд.

Видимо, в арсенале спикера Симоняна отсутствует элементарное понимание того, что политика - это не лотерея, где любой может вытянуть счастливый билет и внезапно оказаться участником чужих разборок. Как ещё объяснить его попытку втянуть Нидерланды в обсуждение судьбы армянских преступников? Или Симонян перепутал посольство Нидерландов с каким-нибудь международным правозащитным фондом? Не удивимся, если следующим шагом спикера армянского парламента станет запрос в правительство Папуа-Новой Гвинеи или в королевство Тонга. Ведь чем дальше страна, тем лучше, по логике Симоняна, с ней обсуждать те или иные вопросы Южного Кавказа.

Закономерно возникает следующий вопрос: почему бы армянскому спикеру не сосредоточиться на более насущных темах, связанных напрямую с нидерландским послом? Например, на вопросах двустороннего сотрудничества с Нидерландами или межпарламентского сотрудничества. Но для Симоняна эти темы слишком скучны. Можно только предположить, что Ален Симонян мнит себя великим архитектором новой международной дипломатии. На практике же его действия напоминают неуклюжие попытки использовать гаечный ключ в роли скрипичного смычка.

Видимо спикер парламента Армении нашел свой уникальный способ "решения" сложных вопросов - включать режим виртуозного политического шоумена. Правда, вместо реальных результатов армянская общественность получает очередную порцию символических встреч, где обсуждаются темы, далекие от логики и здравого смысла. Симоняну стоит задуматься: политическая деятельность - это не театр одного актера. Иначе рискуешь остаться в памяти как участник вечной дипломатической комедии.