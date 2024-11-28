В Азербайджане состоялось заседание президиума Коллегии адвокатов

Состоялось очередное заседание президиума Коллегии адвокатов Азербайджана. На заседании председатель коллегии Анар Багиров сообщил о текущей деятельности президиума.

Как сообщает Day.Az, в ходе заседания был рассмотрен вопрос о награждении нескольких членов Коллегии адвокатов, а именно Байрамова Самира Закир оглу, Гасанова Теймура Гасан оглу, Гусейнова Эльшана Тебризовича, Ганбарова Таги Адалят оглу, Шейдуллаевой Шафиги Эльдар гызы, Мамедовой Гюнель Игбал гызы, Набиева Рамзи Султан оглы и Нуриева Агиля Абдул оглу, а также о прекращении их деятельности в связи с назначением на должности судей распоряжением Президента Азербайджана от 19 ноября 2024 года.

Кроме того, президиум рассмотрел обращения по ходатайствам ряда адвокатов и вынес соответствующие решения. Также были рассмотрены заключения дисциплинарной комиссии, в результате чего 5 адвокатам было сделано предупреждение за дисциплинарные нарушения, 4 адвоката получили выговор, деятельность 2 адвокатов была приостановлена на определенный срок, а в отношении одного адвоката было принято решение об обращении в суд по делу об отстранении его от членства в Коллегии адвокатов с приостановлением деятельности.