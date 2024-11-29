Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по дзюдо среди женщин и мужчин.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие организовано в Бакинском Дворце спорта.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Расуллу и официальные лица организации.

В начале мероприятия была почтена память шахидов, погибших в борьбе за территориальную целостность Азербайджана, а затем прозвучал Государственный гимн.

М.Василева поприветствовала участников турнира и пожелала им удачи.

Р.Расуллу акцентировал внимание на важности чемпионата. Он подчеркнул, что отрадно, что на соревнованиях выступают дзюдоисты из разных регионов нашей страны.

Церемония продолжилась образцовыми выступлениями и музыкой.

Отметим, что в соревнованиях, которые завершатся 1 декабря, примут участие более 320 дзюдоистов из 60 спортивных организаций.