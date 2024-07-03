Masdar участвует в исследованиях по производству «зеленого» водорода в Азербайджане

Компания Masdar Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) участвует в исследованиях по производству "зеленого" водорода в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend директор Masdar Azerbaijan Мурад Садыхов.

Он отметил, что совместно с министерствами экономики и энергетики Азербайджана компания Masdar провела исследования по производству водорода.

"Начиная с 2022 года, в Азербайджане проводится технико-экономическое обоснование производства морской ветровой энергии и "зеленого" водорода. Исследования все еще продолжаются. Результаты будут представлены в течение одного-двух месяцев. Решения о дальнейших шагах примет правительство Азербайджана. Работы проводятся совместно с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR. Большая база данных была создана почти за два года", - сказал Садыхов.

Отметим, что исследование, подготовленное консалтинговой компанией Advisian при поддержке ЕБРР, показывает, что с устоявшимися рынками переработки аммиака и метанола и обширными системами распределения природного газа Азербайджан имеет большой потенциал для удовлетворения спроса на водород с низким содержанием углерода. Водород может помочь обезуглеродить эти отрасли.

Обладая большими объемами возобновляемых ресурсов, а также прямым доступом к запасам природного газа на месторождении "Шахдениз", Азербайджан имеет хорошие возможности для разработки как "зеленого", так и "голубого" водорода. Кроме того, существующая инфраструктура поставки природного газа - Южный газовый коридор - потенциально позволит смешивать водород с природным газом для экспорта.