https://news.day.az/society/1672375.html Утверждены границы государственного историко-культурного заповедника "Ордубад"
Утверждены границы государственного историко-культурного заповедника "Ордубад"
Утверждены границы, особый режим охранной зоны и территории Государственного историко-культурного заповедника "Ордубад".
Как сообщает в среду Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, утверждены "Границы и охранная зона государственного историко-культурного заповедника "Ордубад"" и "Особый режим территории государственного историко-культурного заповедника "Ордубад"".
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