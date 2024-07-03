Утверждены границы государственного историко-культурного заповедника "Ордубад"

Утверждены границы, особый режим охранной зоны и территории Государственного историко-культурного заповедника "Ордубад".

Как сообщает в среду Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, утверждены "Границы и охранная зона государственного историко-культурного заповедника "Ордубад"" и "Особый режим территории государственного историко-культурного заповедника "Ордубад"".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!