Храмовый комплекс в Грузии, где хранится часть Гянджинских ворот, закрыт для туристов

Знаменитый монастырский комплекс Гелати, расположенный в Грузии, закрыт для туристов со 2 июля.

Как передает Day.Az, об этом сообщило патриархатство Грузии.

Отмечается, что причиной закрытия монастыря стали проводимые там ремонтно-восстановительные работы.

Ограничения на посещение монастыря продлятся до 15 августа.

Следует отметить, что монастырский комплекс Гелати, расположенный близ грузинского города Кутаиси, с 1994 года включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Ремонтно-реставрационные работы в храме начались в 2008 году. Однако после смены власти в Грузии реставрационные работы были приостановлены и возобновлены с 2014 года. С того же года в процессе восстановления постоянно возникали перебои.

В средневековом Гелатском монастыре хранится ряд исторических памятников, в том числе часть знаменитых ворот Гянджи.

На территории монастыря находится Академия Гелати, а также могила грузинского царя Давида Агмашенебели. Комплекс известен своими уникальными фресками, а также самой богатой мозаикой на Кавказе, выполненной в византийском стиле. В начале 2023 года в храме произошел пожар, в результате которого несколько частей памятника были серьезно повреждены.

В настоящее время немецкими специалистами проводятся ремонтно-реставрационные работы в храме.

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