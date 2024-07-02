Пассажиры описали рейс словами «части самолета дымились»

Пассажирский самолет авиакомпании Tez Jet, летевший над Киргизией, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за неисправности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал Vesti.kg.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Бишкека в Раззаков 1 июля. По данным источника, пилоты отказались от посадки из-за технических проблем и развернули воздушное судно в столицу.

Пассажиры рейса описали полет словами "части самолета дымились, все трещало". "Перестаньте летать старыми самолетами в регионы. Уважающая себя компания должна стремиться предоставить качественный сервис", - процитировало издание местного блогера Сайрагул Дуулатову.

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