Азербайджан стал крупнейшим поставщиком газа в Турцию

Азербайджан значительно увеличил экспорт природного газа в Турцию в апреле 2024 года, добившись роста на 12,02 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на данные, опубликованные Управлением по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Экспорт вырос с 893,36 миллиона кубометров в апреле 2023 года до 1,001 миллиарда кубометров.

Таким образом, Азербайджан стал крупнейшим экспортером природного газа в Турцию в отчетный период.

На втором месте оказался Иран, экспортировавший почти 543,99 миллиона кубических метров природного газа, что означает существенное снижение на 37,25 процента по сравнению с апрелем 2023 года.

Россия стала третьим по величине экспортером с 413,24 миллиона кубических метров природного газа, что на 76,01 процента меньше, чем в апреле 2023 года (1,524 миллиарда кубометров).

В целом Турция сократила импорт газа на 39,85 процента - с более чем 3,982 миллиарда кубических метров в апреле 2023 года до примерно 2,395 миллиарда кубических метров в апреле 2024 года.

Импорт трубопроводного газа сократился на 40,38 процента - до 1,958 миллиарда кубометров, а импорт СПГ (сжиженный природный газ) существенно снизился - на 37,37 процента, составив 437,25 миллиона кубометров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!