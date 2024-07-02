Вучич назвал США историческим союзником Сербии

Сербия и США являются историческими союзниками в решающие моменты, заявил сербский президент Александр Вучич. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава Сербии посетил прием в посольстве США в связи с празднованием Дня независимости. По его словам, этот день - один из важнейших моментов в истории США, когда принципы свободы, демократии и равенства были установлены как фундамент американского общества.

Как уточнил президент, праздник служит и напоминанием о приверженности "свободолюбивому духу и справедливости", на которых основывается прошлое, настоящее и будущее Сербии. Он назвал США историческим союзником Сербии.

"Союзники в решающие исторические моменты - Сербия и США - разделяют многолетнее партнерство и сотрудничество", - подчеркнул Вучич. По его словам, отношения стран должны развиваться со взаимным уважением.

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