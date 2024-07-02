Эльчин Баширов назначен новым послом Азербайджана в Таиланде

Эльчин Рагуб оглу Баширов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Таиланд

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Ирфан Шакир оглу Давудов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Таиланд.