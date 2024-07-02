https://news.day.az/officialchronicle/1672249.html Эльчин Баширов назначен новым послом Азербайджана в Таиланде - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Эльчин Баширов назначен новым послом Азербайджана в Таиланде - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Эльчин Рагуб оглу Баширов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Таиланд
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Другим распоряжением главы государства Ирфан Шакир оглу Давудов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Таиланд.
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