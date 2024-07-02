Запущен портал аккредитации для участия представителей СМИ в COP29

Для аккредитации представителей СМИ на COP29 запущена аккредитационная платформа Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC). Со 2 июля через этот портал представители СМИ со всего мира могут подать заявки на аккредитацию в секретариат UNFCCC.

Как сообщает во вторник Day.Az, Конференция COP29 предоставит СМИ уникальную возможность информировать мировое сообщество о конструктивных дискуссиях, важных решениях и совместных шагах, которые сформируют будущее планеты.

Таким образом, журналисты, аккредитованные на COP29, смогут воспользоваться целым рядом возможностей, таких как прямой доступ к профессиональному контенту и инфраструктуре, предназначенных для СМИ в рамках конференции, для прямого или онлайн-отслеживания переговоров на высоком уровне, прямой доступ к официальной программе конференции, к информации о научных и технологических инновациях в области изменения климата, а также к цифровой глобальной платформой аудитории конференции.

Благодаря аккредитации, обеспечивающей доступ к "Зеленой" и "Синей" зонам COP29, журналисты также смогут посещать пресс-конференции, брифинги и другие мероприятия для СМИ, проводимые в рамках мероприятия, получить доступ к пресс-центрам и медиа-зонам, расположенным на территории проведения мероприятия.

Регистрация по типу аккредитации, обеспечивающей доступ в "Зеленую зону", будет проводиться Азербайджанской операционной компанией COP29, о чем будет объявлено в ближайшее время.

Непосредственно процесс аккредитации, организованный в соответствии с требованиями и процедурами, установленными UNFCCC , осуществляется через портал регистрации, доступный на официальном сайте Конвенции.

Аккредитация будет предоставлена печатным и онлайн-СМИ, представителям телевидения и радио, фотожурналистам и другим представителям СМИ. Заявки, зарегистрированные на электронной платформе, будут оцениваться UNFCCC, и представители СМИ, отвечающие критериям аккредитации, смогут завершить регистрацию после получения уведомления об одобрении.

Для обеспечения эффективной организации участия СМИ в COP29 и выполнения всей необходимой технической подготовки рекомендуется подавать заявки в короткие сроки.

Для получения более подробной информации о процедуре можно обращаться по электронному адресу [email protected].

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