https://news.day.az/society/1672239.html Рашад Ахмедов назначен председателем совета директоров ОАО "Азербайджанское промышленное страхование"
Рашад Ахмедов назначен председателем совета директоров ОАО "Азербайджанское промышленное страхование"
Рашад Ахмедов назначен председателем совета директоров ОАО "Азербайджанское промышленное страхование", сообщает во вторник Day.Az.
Отметим, что ранее Рашад Ахмедов занимал должность исполнительного директора Бюро обязательного страхования (ISB).
Согласно информации, Ахмедов заменил на данной должности Рафика Шахвердиева.
На данный момент руководство ISB пока не назначено.
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