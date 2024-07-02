В ЕС опасаются победы Трампа на выборах

Европа обеспокоена тем, что вероятность победы экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах стала выше после неудачного выступления действующего американского лидера Джо Байдена на предвыборных дебатах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на европейских чиновников.

"Если Байден и дальше будет выступать так же плохо, как в четверг, то я думаю, что мы идем к победе Трампа", - приводит портал слова одного из источников. Он отметил, что людям интересно, что Демократическая партия предпримет дальше в рамках избирательной кампании.

Военные союзники США теперь будут пристально следить за тем, как Байден будет показывать себя на дальнейших мероприятиях. В частности, некоторые демократы считают, что на июльском саммите НАТО Байден получит шанс реабилитироваться после провала на дебатах, который вызвал беспокойство всей партии. Как указал другой источник портала, саммит может позволить лидеру США проявить свои лидерские и дипломатические качества на международной арене.

Напомним, что 27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли теледебаты между Байденом и Трампом. По данным опроса телеканала CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу Трампу. Среди демократов в Конгрессе США началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена. Некоторые из них надеются найти нового кандидата в президенты от Демократической партии.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры должны быть утверждены на партийных съездах.

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