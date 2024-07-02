https://news.day.az/officialchronicle/1672264.html Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение госбюджета Азербайджана на 2023 год
Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение госбюджета Азербайджана на 2023 год
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в прошлом году доходы бюджета составили 35 миллиардов 574,8 миллиона манатов (рост на 16 процентов по сравнению с предыдущим годом), план по доходам выполнен на 105 процентов, расходы бюджета составили - 36 миллиардов 458,5 миллиона манатов (рост на 13,7 процента), план по расходам выполнен на 99,5 процента.
Дефицит бюджета составил 883,7 миллиона манатов, или 0,7 процента ВВП.
Кроме того, в связи с этим глава государства подписал указ об исполнении соответствующего закона.
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