Возникла необходимость принятия определенных мер касательно ряда избирательных участков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

По его словам, появились основания для внесения изменений в границы некоторых избирательных округов и участков.

"Это касается следующих избирательных округов - Шарур-Садаракского №1, Сураханского №32, Сабирабадского №2, Сабирабадского №67, Джалилабадского №71, а также округов №№ 97, 103, 113, 117, 123 и 124. Ключевым моментом, способствующим этому, являются мониторинги, проводимые по всей стране. Это делается для удобства избирателей. Возникнет необходимость в проведении работы с участками в округах, охватывающих различные регионы республики. Всего необходимо принять соответствующие меры в около 50 участках по 24 округам", - сказал Гасымов.

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