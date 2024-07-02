Шольц в ходе визита в Варшаву может объявить о выплате компенсаций полякам – жертвам нацизма

Ожидается, что во время визита в Варшаву 2 июля канцлер Германии Олаф Шольц намерен объявить о выплате компенсаций полякам, ставшим жертвами нацистских преступлений.

Об этом накануне визита сообщило ведущее американское издание Politico, передает Day.Az.

Отмечается, что Шольц может объявить также о поддержке обороны восточного фланга Польши и создании мемориала в Берлине, посвященного преступлениям нацистов в оккупированной Польше.

По словам высокопоставленного немецкого чиновника, сотрудничество в сфере безопасности будет ключевой частью консультаций. В то же время канцлер ФРГ стремится улучшить отношения своей страны с Польшей после того, как в прошлом году премьер-министр Дональд Туск вступил в должность.

Отношения между странами резко ухудшились при бывшем правительстве Польши, которым руководила правая популистская партия "Право и справедливость" (PiS). Издание напоминает, что лидеры партии требовали от Берлина выплатить более 1 триллиона евро в качестве репараций, однако Германия отклонила эти требования, заявив, что "вопрос закрыт" и для выплаты нет оснований.

Однако маловероятно, что ожидаемое объявление Германии во вторник заставит Варшаву отказаться от требований по репарациям, подчеркивается в статье.

"Опросы показывают, что большинство жителей Польши считают, что Германия должна выплатить компенсации", - пишет Politico.

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