Шольц в ходе визита в Варшаву может объявить о выплате компенсаций полякам – жертвам нацизма - СМИ
Ожидается, что во время визита в Варшаву 2 июля канцлер Германии Олаф Шольц намерен объявить о выплате компенсаций полякам, ставшим жертвами нацистских преступлений.
Об этом накануне визита сообщило ведущее американское издание Politico, передает Day.Az.
Отмечается, что Шольц может объявить также о поддержке обороны восточного фланга Польши и создании мемориала в Берлине, посвященного преступлениям нацистов в оккупированной Польше.
По словам высокопоставленного немецкого чиновника, сотрудничество в сфере безопасности будет ключевой частью консультаций. В то же время канцлер ФРГ стремится улучшить отношения своей страны с Польшей после того, как в прошлом году премьер-министр Дональд Туск вступил в должность.
Отношения между странами резко ухудшились при бывшем правительстве Польши, которым руководила правая популистская партия "Право и справедливость" (PiS). Издание напоминает, что лидеры партии требовали от Берлина выплатить более 1 триллиона евро в качестве репараций, однако Германия отклонила эти требования, заявив, что "вопрос закрыт" и для выплаты нет оснований.
Однако маловероятно, что ожидаемое объявление Германии во вторник заставит Варшаву отказаться от требований по репарациям, подчеркивается в статье.
"Опросы показывают, что большинство жителей Польши считают, что Германия должна выплатить компенсации", - пишет Politico.
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