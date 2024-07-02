ЦАХАЛ с воздуха атаковал военные цели в секторе Газа

ВВС Израиля за сутки нанесли удары по 30 военным объектам радикалов в секторе Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает операции и рейды в Шеджайи в городе Газа, в районе Рафаха на юге и в центральной части палестинского анклава. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Среди 30 атакованных объектов военные перечислили "склады оружия, террористические объекты и военные строения ХАМАС". "В районе Рафаха военнослужащие ЦАХАЛ засекли и устроили засаду на отряд вооруженных террористов, двигавшийся к ним на автомобиле. Войска открыли огонь по террористам и ликвидировали их", - продолжили в пресс-службе.

Кроме того, "ЦАХАЛ продолжает оперативную деятельность в районе Шеджайи, где ВВС во взаимодействии с сухопутными войсками нанесли удары, в ходе которых были ликвидированы террористы и десятки наземных и подземных террористических объектов, в том числе шахты туннелей и склады оружия", добавили военные. "За минувшие сутки в ходе целенаправленных рейдов в центральной части сектора Газа войска ликвидировали террористов в ближнем бою и обнаружили большое количество военной техники", - сообщили также в пресс-службе.

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