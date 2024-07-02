Петель попала в петлю: Макроновская шавка и неумение проигрывать

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как проармянский французский депутат Анн-Лоранс Петель провалила выборы

Day.Az представляет публикацию:

Какой Макрон, такие у него и депутаты. Анн-Лоранс Петель, глава межпарламентской группы Франция-Армения, как и большинство депутатов макроновской партии "Возрождение", провалила выборы. Но есть нюанс:

После первого тура Петель заняла третье место, уступив и кандидату от ультраправых, и кандидату от "Нового народного фронта". Но тут же заявила, что вопреки регламенту собственной партии ... пойдет на второй тур!

Сама Петель при этом заявила, что "все будет нормально, ведь разница в голосах небольшая". А теперь смотрите, как бабулька врет на цифры: у кандидата от партии Марин Ле Пен - почти 32% голосов, у второго места - почти 30%. У макроновской Петель - 29%.

Объясните кто-нибудь этой женщине про относительные цифры, а? У нее - 29%, у ее соперников суммарно - 62! Отличные шансы на победу, правда?

Часть ее коллег заявила, что "шансов нет, но мы поддержим ее во имя борьбы до конца". Чувствуете знакомые нотки? Примерно так же "боролись до конца" лучшие друзья Петель, армяне.

Чуть более адекватные французские политики, причем даже соратники Петель по партии, назвали ее решение безрассудным. "Если мы облажаемся - а мы облажаемся - последствия будут еще хуже", - говорит французским журналистам источник в руководстве макроновской партии.

"Недопустимо, чтобы человек ставил личные полномочия и власть выше наших общих интересов", - говорит изданию France Bleu другой источник в партии.

Чему они так удивляются, непонятно. Ведь их босс, лидер и новый недонаполеон Макрон ведет себя ТОЧНО ТАК ЖЕ! Если вашу партию возглавляет самовлюбленный нарцисс, то почему вас удивляют другие такие же в его окружении?