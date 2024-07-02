https://news.day.az/world/1672291.html В Москве произошел взрыв в автобусе - есть пострадавшие - ФОТО
В Москве произошел взрыв в автобусе - есть пострадавшие - ФОТО
Газовое оборудование взорвалось на крыше пассажирского автобуса на севере Москвы.
Как передает Day.Az, пострадавший в результате взрыва водитель госпитализирован.
По информации Департамента транспорта, на Ижорском переезде, где произошла авария, дорога перекрыта.
По данным МЧС, главной причиной взрыва газового оборудования на крыше автобуса в Москве стала жаркая погода.
В Управлении дорожной полиции Москвы сообщили, что в результате взрыва газового баллона на крыше автобуса пострадал не только водитель, но и пассажир.
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