В Москве произошел взрыв в автобусе

Газовое оборудование взорвалось на крыше пассажирского автобуса на севере Москвы.

Как передает Day.Az, пострадавший в результате взрыва водитель госпитализирован.

По информации Департамента транспорта, на Ижорском переезде, где произошла авария, дорога перекрыта.

По данным МЧС, главной причиной взрыва газового оборудования на крыше автобуса в Москве стала жаркая погода.

В Управлении дорожной полиции Москвы сообщили, что в результате взрыва газового баллона на крыше автобуса пострадал не только водитель, но и пассажир.

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