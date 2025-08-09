https://news.day.az/azerinews/1772960.html Prezident İlham Əliyev: Prezident Trampla ilk görüşümüz səmimi və nəticəyə yönümlü oldu Prezident Trampla ilk görüşümüz çox mehriban, səmimi və nəticəyə yönümlü oldu. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatına müsahibəsində deyib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatına müsahibəsində deyib.
Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, onun Prezident Trampa şəxsi münasibəti həmişə çox müsbət olub. "O, Azərbaycan xalqı kimi ailə dəyərlərini qiymətləndirən insandır", - deyə Prezident İlham Əliyev əlavə edib.
