Prezident İlham Əliyev: Prezident Tramp sülh və nəzərəçarpacaq nəticələr gətirir

Prezident Tramp sülh və nəzərəçarpacaq nəticələr gətirir. Bu nöqteyi-nəzərdən şəxsi münasibətlərimizi yüksək qiymətləndirirəm.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatının nümayəndələrinə müsahibəsində bildirib.