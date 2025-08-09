https://news.day.az/azerinews/1772961.html Prezident İlham Əliyev: Prezident Tramp sülh və nəzərəçarpacaq nəticələr gətirir Prezident Tramp sülh və nəzərəçarpacaq nəticələr gətirir. Bu nöqteyi-nəzərdən şəxsi münasibətlərimizi yüksək qiymətləndirirəm. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatının nümayəndələrinə müsahibəsində bildirib.
Prezident İlham Əliyev: Prezident Tramp sülh və nəzərəçarpacaq nəticələr gətirir
Prezident Tramp sülh və nəzərəçarpacaq nəticələr gətirir. Bu nöqteyi-nəzərdən şəxsi münasibətlərimizi yüksək qiymətləndirirəm.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatının nümayəndələrinə müsahibəsində bildirib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре