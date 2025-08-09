Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan multikulturalizm mərkəzlərindən biridir

Azərbaycanda heç vaxt etnik və ya dini müxtəlifliyə əsaslanan, nəinki münaqişələr, hətta anlaşılmazlıqlar belə olmayıb.

Day.Az AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda jurnalistlərə müsahibəsində bildirib.

"Əksinə, bu gün Azərbaycan müxtəlif dini və etnik qrupların nümayəndələrinin bir ailə kimi yaşadığı multikulturalizm mərkəzlərindən biridir", - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.